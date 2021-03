Solskjaer: "Sono molto contento della crescita di Dalot, non vediamo l'ora di riaverlo qui"

Alla vigilia di Milan-Manchester United l'allenatore dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer ha parlato così in conferenza di Dalot, terzino dello United in prestito secco al Milan:

Diogo Dalot ha un futuro allo United?

"Sì, ce l'ha. La cosa principale per Diogo era essere in forma. Non è mai riuscito ad essere in forma per un lungo periodo quando era qui con gli infortuni. Ora si è mantenuto in forma per tutta la stagione, è stato disponibile per loro. Ha giocato in un grande club con grandi aspettative, un grande club. Quindi è stato un buon anno per lui. Naturalmente, sono stato molto contento della sua crescita in questa stagione, lui è un nostro giocatore e non vediamo l'ora di riaverlo qui".