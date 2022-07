Sottil pensa già a Milan-Udinese: "Sono emozionato: giocheremo per vincere"

MilanNews.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il nuovo tecnico dell'Udinese Andrea Sottil è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina per parlare della sua nuova esperienza, la prima in Serie A. Tra i temi toccati anche quello della primissima giornata di campionato contro i Campioni d'Italia del Milan fissata per il 13 agosto alle 18.30 allo Stadio San Siro che inaugurerà il prossimo campionato di Serie A. Queste le sue parole sulla sfida a più di un mese di distanza: "Sono emozionato. Ma non ho paura e non dovrà averne la squadra. Voglio che giochiamo per vincere. Magari perderemo, ma giocheremo per vincere, aggressivi, nella metà campo avversaria, con mentalità offensiva. E io resterò me stesso: grintoso pure in panchina. Il Milan è una squadra con una identità precisa. La affronteremo con coraggio".