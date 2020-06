SPAL, Di Biagio: "Valdifiori è disponibile, out Reca. Su Petagna e Strefezza..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, Luigi Di Biagio, tecnico della SPAL, ha commentato così la condizione di alcuni suoi giocatori: "Valdifiori è recuperato e disponibile - riporta tuttomercatoweb.com -. Poi vedrete domani dalla formazione. Reca non sta bene, non è tra gli indisponibili ma molto probabilmente lo sarà. Lo valuteremo oggi con lo staff medico. Non dovrebbe però essere della partita. Petagna? Avere ancora trentasei ore dalla partita vuol dire avere un terzo del recupero. Lui e altri verranno valutati fisicamente. Io lo vorrei sempre in campo. Devo capire però come gestire le risorse e le nostre forze. Vediamo. Letica? Karlo ha dato una sicurezza incredibile a tutto il reparto. Non avevo dubbi. Ha fatto molto bene, confermando le buone impressioni che avevo in allenamento. Se Strefezza potrà riposare? Può darsi. Sulla carta, chi ha già giocato nella partita precedente può riposare. Ancora di più chi ha giocato due partite di seguito. Potrebbe riposare ma non ne sono certo".