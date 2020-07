SPAL, Mutarelli: "Passo indietro rispetto al Milan? Solo nel risultato"

Massimo Mutarelli, vice-allenatore della SPAL ieri in panchina al posto di Di Biagio nel ko per 3-0 in casa della Sampdoria, analizza così la sconfitta nella conferenza stampa del post-partita: "A mio avviso il risultato è abbastanza severo. Abbiamo commesso delle ingenuità, ma per quanto creato e prodotto meritavamo qualcosa in più. Non siamo riusciti a trovare quel gol che poteva cambiarci la partita. Come mi spiego il passo indietro rispetto al Milan? Lo è nel risultato, molto pesante. A livello di gioco non c'è stato, però, abbiamo proposto. Poi prendi gol come oggi senza riuscire a farlo, e diventa difficile".