Spal, Semplici: "Mi aspetto un Milan sulle ali dell'entusiasmo, credo che si sia rilanciato con l'arrivo di Ibra"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani di Coppa Italia contro il Milan, Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha commentato così il momento del Milan: "Mi aspetto un Milan sulle ali dell'entusiasmo, credo che si sia rilanciato con l'arrivo di Ibra - riporta TMW -. Troveremo una formazione di grande valore, nonostante la classifica. Sarà uno stimolo in più per cercare di fare la prestazione e mettere in difficoltà la gara".