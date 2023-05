Spezia-Milan, i convocati di Semplici: out Bastoni e Agudelo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani alle ore 18:00 le Aquile scenderanno in campo sul terreno dello stadio "Alberto Picco" per affrontare il Milan nel 35º turno della Serie A 2022/23. Mister Semplici ne porta 21: torna a disposizione Zurkowski, out Bastoni, turno di squalifica per Agudelo.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: 1.Zoet, 22.Marchetti, 69.Dragowski

DIFENSORI: 4.Ampadu, 13.Reca, 21.Ferrer, 27.Amian, 29.Caldara, 43.Nikolaou, 55.Wisniewski

CENTROCAMPISTI: 6.Bourabia, 8.Ekdal, 24.Kovalenko, 25.Esposito, 72.Cipot, 77.Zurkowski

ATTACCANTI: 10.Verde, 11.Gyasi, 14.Shomurodov, 18.Nzola, 19.Krollis.