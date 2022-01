Spezia, nella mattinata odierna rifinitura seguita dalla partenza per Milano

Come riportato dal sito ufficiale dello Spezia, nella giornata odierna i calciatori liguri sosterranno una seduta di rifinitura mattutina, seguita dalla partenza per la Lombardia in vista della sfida contro il Milan di domani alle 18:30 a San Siro. Non sarà oggi, invece, la conferenza stampa di Thiago Motta: il tecnico spezzino ha già parlato nella giornata di ieri.