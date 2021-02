Stella Rossa, Degenek: "Meritavamo di passare noi il turno"

Milos Degenek, difensore australiano dello Stella Rossa, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Milan che non è bastato ai serbi per qualificarsi: "Sono orgoglioso della squadra, dell'allenatore. Abbiamo giocato con un giocatore in meno, ma li abbiamo schiacciati nella loro area di rigore. Abbiamo preso gol da loro solo su rigore in entrambe le partite; un gol ci è stato annullato e non ci è stato dato calcio d'angolo all'ultimo secondo: una vergogna, ma questo è il calcio. Abbiamo lasciato il cuore in campo e meritavamo di passare il turno".