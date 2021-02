Stella Rossa, Stankovic a Sky: "Finché c’è speranza siamo in gioco. Milan oggi nella Top 10 d’Europa"

Nella vigilia di Milan-Stella Rossa, il tecnico dei serbi, Dejan Stankovic, si è fermato a parlare ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: "Emozionato? Sì, è bellissimo. Se qualcuno un anno fa mi diceva di venire qui a San Siro a giocare, è un sogno che si avvera. Siamo stati premiati per il coraggio, abbiamo giocato contro un grande Milan, che in Italia lotta per lo scudetto. Sono fiero dei miei ragazzi. Siamo stati tosti anche in 10 e siamo venuti qua a Milano con un po’ di speranza e finché c’è speranza siamo in gioco. È un Milan che inserisco nella Top 10 europea in questo momento".