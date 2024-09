Sticchi Damiani, presidente del Lecce: "In Coppa Italia turnover pensando a questo anticipo"

Il presidente del Lecce <strong>Saverio Sticchi Damiani</strong> ha parlato ai microfoni di <em>DAZN</em>, prima della sfida esterna di questa sera sul campo del Milan.

<strong>Come è stata la settimana del Lecce?</strong>

"Non è stata come quella del Milan, ma la squadra contro il Parma ha fatto una grossa prestazione. Peccato per quanto accaduto nel finale e per la sconfitta in Coppa Italia, pur con un turnover obbligato pensando a questo anticipo".

<strong>Livellamento verso l'alto nella medio-bassa classifica: questo la preoccupa?</strong>

"E' una lettura che avevamo dato prima del campionato, le neopromosse sono super attrezzate e tutte sembrano poter fare punti. Abbiamo provato a fare uno sforzo, sapendo che quello che è servito lo scorso anno per salvarsi potrebbe non bastare".

<strong>Come reagisce quando Corvino le porta qualche nome esotico?</strong>

"Lavoriamo da 4 anni in totale sintonia, ci sappiamo capire anche quando non parliamo. Lui mi propone operazioni già lavorate, io mi fido molto del suo operato e di quello di Trinchera e ogni tanto si leva lo sfizio di portare qualche nome più conosciuto ma comunque funzionale come quest'anno Rebic".