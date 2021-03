Tanti rigori al Milan? Juric: "Significa che entrano in area, gli arbitri italiani sono i migliori"

Il Milan è la squadra che ha tirato più rigori, è in apprensione per l'arbitraggio di Orsato?"Penso che i nostri arbitri siano i migliori: ho buone sensazioni e penso che col VAR siamo migliorati molto. Ci sono ancora errori, ma molti di meno. Ultimamente non ho pensato agli arbitri. Se danno i rigori ai rossoneri, significa che entrano spesso in area e che sono bravi nell'uno contro uno. È una squadra bella da vedere, mi piace vedere come gioca il Milan", ha risposto in conferenza stampa mister Ivan Juric sulle polemiche arbitrarli per i tanti rigori concessi in questa stagione al suo prossimo avversario in campionato.