Tegola Juve, Cabal rientra a Torino dopo infortunio al ginocchio. Fra 11 giorni il Milan

Nuova tegola per la difesa della Juventus che, al rientro dalla sosta, sabato 23 novembre alle ore 18, sarà avversaria del Milan a San Siro in occasione del tredicesimo turno del campionato di Serie A. Dopo diversi infortuni che hanno limitato il reparto a disposizione di Thiago Motta, in queste ore la Federazione Colombiana ha annunciato lo stop del terzino Juan Cabal per un problema al ginocchio che sarò valutato nei prossimi giorni. Per l'ex Verona diventa automaticamente a rischio la trasferta di Milano.

Il comunicato della Colombia: "“Lo staff tecnico della Nazionale Maggiore della Colombia informa che il calciatore Juan David Cabal, della Juventus (ITA), non potrà proseguire il ritiro in vista delle partite contro Uruguay ed Ecuador, valide per le qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026. Questo perché, durante l'allenamento di ieri, ha riportato un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere arruolabile per affrontare i suddetti impegni. L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il suo ritorno all'attività sportiva".