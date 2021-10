TMW - Atalanta: problemi per Toloi e Demiral, da valutare per il Milan

Ultimissime da casa Atalanta in vista della gara contro il Milan, in programma domenica sera al Gewiss Stadium (ore 20.45). Gasperini deve infatti valutare alcune criticità in difesa: Toloi accusa un fastidio all'adduttore, mentre Demiral ha un problema al flessore. Domani entrambi i giocatori verranno valutati in vista della partita col Milan.