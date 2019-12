Duvan Zapata, assente dai campi di gioco dal 12 ottobre per un problema muscolare, non sarà presente nemmeno in Atalanta-Milan di domenica, secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com. L'attaccante colombiano dei nerazzurri ieri ha svolto lavoro differenziato, dopo essere rientrato dall'Andalusia, dove ha svolto delle terapie per recuperare.