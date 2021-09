TMW - Come arriva la Juventus alla sfida con il Milan

Un pareggio e due sconfitte nelle prime uscite della Juventus in campionato con Allegri che, da ex contro il Milan, cerca il primo successo per risollevarsi in territorio nazionale. Si va verso la conferma, quasi in toto, dell’undici vittorioso in Champions League con Szczesny in porta e il quartetto difensivo composto da Danilo, Bonucci (leggermente favorito su De Ligt), Chiellini e Alex Sandro. Sulla linea mediana Cuadrado a destra con Rabiot sul versante opposto e la cerniera Bentancur-Locatelli in mezzo; davanti sicuro del posto Morata con un occhio alla variabile Chiesa: il classe 1997 è in ballottaggio con Dybala per accompagnare lo spagnolo.