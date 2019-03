TMW - Inter-Icardi, possibile chiarimento decisivo dopo il derby

Mauro Icardi e l’Inter, prove di avvicinamento. Al momento nessun segnale affinché l’argentino possa giocare il derby domenica. Non escludendo che lo scenario possa cambiare magari dopo la partita di domani contro l’Eintracht, la sensazione è che la prossima settimana, approfittando della sosta, possa esserci un incontro risolutore tra l’entourage di Icardi e la società nerazzurra. Si cercherà un chiarimento definitivo o comunque di chiudere in un senso o nell’altro la vicenda. E Icardi potrebbe rientrare alla ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali. L’Inter vuole riabbracciare il suo (ex) capitano e ancora oggi intende rinnovargli il contratto. E non è escluso che Icardi dopo il derby possa aprire definitivamente alla pace..