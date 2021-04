TMW - Lazio, come arriva la formazione di Inzaghi alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Lazio e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione biancoceleste in vista della sfida con i rossoneri: "In vista del Milan, mister Simone Inzaghi ha recuperato i due big Luis Alberto e Lucas Leiva. In porta ancora Reina, con davanti Acerbi, Marusic e Radu nel terzetto di centrali, mentre gli esterni saranno Lazzari e Lulic. Milinkovic-Savic certo del posto al centro, mentre davanti dovrebbe esserci ancora Correa con Immobile. Non ci saranno Caicedo (problema al piede), Luiz Felipe (problema alla caviglia) ed Escalante"