TMW - Lazio, Leiva: "Obiettivo Champions, ma è corsa a 5-6 squadre. Coppa Italia? Saranno due belle partite contro il Milan"

Calciare l'ultimo rigore non è facile, ma per l'esplosione di gioia successiva ne vale davvero la pena. In estasi Lucas Leiva dopo averlo realizzato contro l'Inter, eliminandola e permettendo alla sua Lazio di volare in semifinale. Il centrocampista brasiliano ne ha poi parlato in mixed zone anche al microfono di Tuttomercatoweb.com e RMC Sport: "L'anno scorso abbiamo giocato contro il Milan in semifinale, oggi è stato un bel risultato. Il rigore nel finale si poteva dare o no, ma portiamo la vittoria a casa. Ora dobbiamo stare tranquilli e da domani pensare al campionato. Contro la Juve abbiamo fatto bene anche se abbiamo perso, oggi di nuovo. Questo ti dà fiducia poter lavorare. La Champions è un nostro obiettivo, ma ci sono 5-6 squadre che hanno chance e dobbiamo fare punti. Bisogna guardare avanti, sia noi che il Milan siamo cambiati rispetto all'anno scorso. Saranno due belle partite in semifinale".