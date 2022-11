TMW - Roma, Karsdorp non si presenta alla ripresa degli allenamenti. L'8 gennaio la sfida al Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Rick Karsdorp non si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti nonostante fosse convocato. È in forte dubbio, dopo gli avvenimenti dei giorni scorsi, anche la sua presenza per la tournée in Giappone e, di conseguenza, anche la sua presenza per la partita dell'8 gennaio contro il Milan.