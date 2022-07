TMW - Udinese, Molina ha svolto oggi le visite mediche con l'Atletico Madrid

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nahuel Molina è in queste ore a Madrid per svolgere le visite mediche con l'Atletico, prima di formalizzare il suo passaggio ai Colchoneros. La trattativa, dopo il rallentamento dei giorni scorsi, si è nuovamente sbloccata definitivamente, con l'accordo tra Nehuen Perez e l'Udinese nuovamente a un passo. Per il difensore 5 anni di contratto, ma nell'accordo è stato fissato anche un diritto di recompra a favore dell'Atletico che scadrà al termine di ogni stagione. L'argentino dovrebbe arrivare domani in Italia, per le visite mediche e la firma sul contratto.