In avvicinamento alla sfida tra Milan e Torino in Coppa Italia, è giusto guardare ai dati e alla statistiche tra le due squadre. Guardando ai numeri dei granata, in particolare, negli ultimi 6 scontri con i rossoneri, la squadra di Cairo è rimasta imbattuta. Numeri importanti per una squadra che, nelle ultime stagioni, ha spesso messo in difficoltà il Milan.