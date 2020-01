Torino, Edera torna a casa dal ritiro: problema al ginocchio da valutare

Piove sul bagnato in casa Torino. Simone Edera è uscito anzitempo dall’allenamento odierno: per lui un problema al ginocchio sinistro. Il trequartista classe 1997 ha accusato un dolore improvviso al ginocchio e l’infortunio sarà valutato nei prossimi giorni. Edera ha lasciato il ritiro di Novarello ed è rientrato a Torino. Naturalmente, non verrà convocato per la gara contro il Milan di domani sera allo stadio “Meazza” di San Siro.