Torino, Juric a DAZN: "Non voglio parlare di episodi, oggi il divario è stato veramente enorme"

Ivan Juric ha parlato a DAZN nel post partita di Milan-Torino 4-1.

Sul divario tra le due squadre: “Gli episodi arbitrali non li voglio neanche commentare perché il divario è stato veramente enorme e per la prima volta in questi due anni ho visto la mia squadra nettamente inferiore agli avversari”.

È un problema di approccio? “Ho visto una gamba totalmente diversa. Si poteva giocare meglio tecnicamente, ma ho visto un divario enorme nella velocità, nell’accelerazione, nella forza fisica, nella tecnica. In tutto praticamente”.

Il Torino però a San Siro ha sempre fatto ottime partite: “La peggior partita da quando sono allenatore del Toro. L’anno scorso abbiamo battuto il Milan due volte meritatamente. Oggi non c’è stata competizione”.

Da cosa dovete ripartire? “Devo rivedere bene la partita, analizzarla e poi prendere le decisioni giuste perché oggi è stato un bruttissimo segnale”.