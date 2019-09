Torino, Mazzarri: "Rigiocare subito? Ho sempre preferito avere la settimana tipo"

Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa e ha spiegato di non essere poi felicissimo di rigiocare subito dopo la sconfitta di Marassi: "Per qualcuno può far bene, io come allenatore ho sempre preferito avere la settimana tipo, con sei giorni a disposizione e poi la partita. In quel modo ho i giorni sufficienti per migliorare ciò che abbiamo sbagliato. In casi come questi, lo facciamo lo stesso ma con un po' più di fretta. Ma vale anche per gli altri, quindi va bene così".