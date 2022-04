Torino, ripresa la preparazione al Filadelfia: il report odierno

Fonte: torinofc.it

MilanNews.it

Ripresa della preparazione al Filadelfia in vista della partita di domenica 10 aprile, allo stadio Olimpico Grande Torino, contro il Milan. Programma personalizzato per Dennis Praet, rientrato ieri a Torino dopo l’intervento chirurgico in Belgio al piede destro. Lavoro differenziato per Ricci (sovraccarico al tibiale posteriore) e Zaza (post fastidio al ginocchio sinistro che gli ha impedito d’essere convocato a Salerno). In gruppo con i compagni Pobega, mentre Djidji e Sanabria hanno svolto terapie per ristabilirsi dai rispettivi infortuni.

Domani in calendario una sessione di allenamento.