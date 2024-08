Torino, si attende la risposta dell'Union Berlino per Gosens

In casa Torino c'è attesa per la risposta dell'Union Berlino in merito all'ultima proposta fatta pervenire nella capitale tedesca per il cartellino di Robin Gosens.

Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com quella di domani è da considerarsi come l'ultima giornata utile per la trattativa, quella da dentro o fuori per l'esterno tedesco ex di Atalanta e Inter.

Al momento permane infatti la distanza fra domanda e offerta, con l'Union che vorrebbe 10 milioni di euro per un trasferimento a titolo defintivo e il Toro che, invece, ha messo sul piatto un prestito oneroso da un milione di euro più l'obbligo del riscatto nella prossima estate per altri sette milioni.

Gosens (30) nel corso della passata stagione ha messo a referto con il club della capitale 37 presenze fra tutte le competizioni (Bundesliga, Champions League e DFB Pokal) e sette gol. In precedenza ha vestito le maglie di Inter, Atalanta, Heracles Almelo, Dordrecht e Vitesse. In bacheca anche due vittorie della Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.