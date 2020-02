Torino, Verdi in dubbio per il Milan: se non ce la fa, possibile prima da titolare per Millico

Simone Verdi, attaccante del Torino ed ex giocatore rossonero, è in dubbio per la sfida di questa sera a San Siro a causa dell'influenza. Il giocatore granata è stato convocato, ma resta in dubbio: secondo La Gazzetta dello Sport, se non dovesse farcela a recuperare, il giovane Millico potrebbe fare il suo esordio da titolare nel tridente del Toro.