Torino, Vlasic e Gineitis vicini al rientro: dovrebbero esserci entrambi contro il Milan

La prima partita della nuova stagione è ormai alle porte. Il Torino si prepara ad affrontare il Cosenza nella sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia in programma domenica alle 21.15: una gara secca, da vincere nei 90' per evitare la lotteria dei rigori, che darà tante indicazioni a mister Paolo Vanoli in vista poi dell'esordio in campionato contro il Milan di Paulo Fonseca.

C'è attesa per la prima uscita ufficiale del nuovo Toro, che ha chiuso l'era Juric ed è pronto ad aprire un nuovo capitolo: per il match con i calabresi sono attesi tanti tifosi, pronti a trascinare i granata al passaggio del turno. In caso di successo, Zapata e soci affronterebbero la vincente di Empoli-Catanzaro ai sedicesimi.

Come sta vivendo questi giorni Vanoli? Lo spiega il Corriere della Sera edizione Torino: il tecnico spera sempre di ricevere qualche regalo dal presidente Cairo ma nel frattempo si gode i segnali di crescita mostrati dai suoi ragazzi nelle amichevoli contro Lione e Metz. Potrebbero esserci buone notizie anche dall'infermeria: Vlasic e Gineitis, due potenziali titolari alle prese con infortuni piuttosto seri e praticamente mai visti durante il ritiro, sono quasi pronti. Il croato potrebbe giocare già in Coppa, mentre il lituano dovrebbe rientrare contro il Milan. In tutto ciò tiene banco anche il caso Schuurs: l'olandese è rientrato dopo l'operazione al ginocchio sinistro e nei prossimi giorni dovrebbero essere chiariti i tempi di recupero.