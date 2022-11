Tottenham, con Conte il miglior avvio stagionale della storia degli Spurs

MilanNews.it

Come riportato dal sito gianlucadimarzio.com gli Spurs di Antonio Conte, che saranno prossimi avversari del Milan in Champions League, in questo avvio di stagione hanno fatto registrare il miglior avvio della loro storia. 29 punti in 15 giornate, quasi due a partita peri il Tottenham che ha pareggiato anche le 9 vittorie della stagione 1950/1951 quando la squadra vinse il primo dei due campionati conquistati.