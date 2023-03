Tottenham, Conte in conferenza alle 13.30. Insieme a lui Son

MilanNews.it

Giorno di vigilia in quel di Londra: domani sera il Tottenham ospiterà in una gara da dentro fuori il Milan che ha il vantaggio dell'1-0 di San Siro. Alle 13.30 italiane, direttamente dal centro sportivo di allenamento degli Spurs, Antonio Conte parlerà in conferenza stampa insieme a Heung Min Son. L'allenatore italiano tornerà in panchina proprio domani sera dopo un periodo di degenza in seguito a un'operazione.