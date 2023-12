Tutto ciò che c'è da sapere sul Rennes: pochi gol, 13esimo in Ligue1, ma ha tanto talento

Il 13esimo posto in Ligue 1 e la scarsa tradizione europea del Rennes possono far sorridere il Milan, che è chiaramente la favorita di questo accoppiamento ai sedicesimi (o playoff) di Europa League. I francesi in patria sono in grande difficoltà e se a febbraio la situazione non dovesse essere cambiata è lecito pensare ad una scelta ben precisa tra campionato e coppa.

La formazione tipo - Oltre all'esperto Mandanda, i perni della squadra francese sono l'ex Bologna Theate, il mediano Bourigeaud, il fantasista Gouri e il centravanti Kalimuendo. Stephan, che è in carica dal 20 novembre scorso al posto di Genesio, ha impostato ultimamente la squadra su un 3-4-3 che al momento non ha dato grandissimi risultati dal punto di vista della produzione offensiva.

RENNES (3-4-3): Mandanda; Wooh, Omari, Theate; Assignon, Bourigeaud, Santamaria, Truffert; Blas, Kalimuendo, Gouri.

Allenatore: Stephan.

Il cammino 2023/24 - Quattro vittorie e due sconfitte per il Rennes durante l'Europa League 2023/24: il secondo posto è frutto del doppio ko contro il Villarreal, che si è qualificata come prima nel Girone F di Europa League.

La stella - Amine Gouiri è il fantasista della squadra, quello a cui chiudere le linee di passaggio per evitare guai in difesa. Il calcio brillante e offensivo visto l'anno passato tuttavia quest'anno a Rennes è solo un ricordo e le sei sconfitte nelle ultime nove gare purtroppo testimoniano come il momento, in Francia almeno, non siano più quelle dell'anno passato.

Il palmares - 3 Coppe di Francia