Tuttosport: "Chiesa, corsa al Milan". Sale l'ottimismo per il suo recupero

Archiviata la vittoria di Malmoe, per la Juventus è già tempo di concentrarsi sulla delicatissima sfida di domenica contro il Milan. Per l'occasione - scrive oggi Tuttosport - Massimiliano Allegri è pronto a rispolverare Giorgio Chiellini: il capitano bianconero, tenuto a riposo ieri, guiderà la difesa insieme a uno tra Bonucci e De Ligt. Cresce l'ottimismo sul recupero di Chiesa: l'ex Fiorentina ha continuato in questi giorni con la riabilitazione alla Continassa per smaltire il fastidio al flessore accusato in Nazionale. Le chance di vederlo titolare contro i rossoneri sono in crescita, anche se la decisione finale verrà presa da Allegri soltanto all'ultimo.