Udinese, ancora non si sa se Thauvin potrà recuperare per il Milan

vedi letture

A tre giorni da Udinese-Milan nessuno sa ancora se Florian Thauvin potrà tornare a vestire la maglia bianconera e rimettersi la fascia di capitano al braccio. Kosta Runjaic ieri non ha ancora ritrovato il suo 10 in gruppo e che prima e dopo Genova ha ammesso la pesantezza di questa assenza che perdura, come sottolinea oggi Il Messaggero Veneto.

Solo Florian Thauvin sa dunque se potrà farcela per venerdì, oppure no, e lo possiamo dire senza timore di essere smentiti visto che il capitano ieri ha inanellato l’ennesima seduta di allenamento votata al recupero, tra un’esercitazione l’altra affrontata con una disperata ricerca di normalità che per lui, adesso, sarebbe tutta incentrata su una corsa libera dal dolore, o quantomeno dal lenire il più possibile il fastidio avvertito alla pianta del piede destro sofferente da un principio di fascite plantare su cui si è innestata pure la botta rimediata da Matias Vecino in Lazio-Udinese del 10 marzo scorso.

Ecco perché bisognerà ancora aspettare, pazientare e sperare, premettendo anche che, qualunque decisione sarà presa venerdì, Thauvin conta già un mese di assenza dagli impegni ufficiali, un bel macigno in questa fase della stagione dove non c'è tempo di aspettare pazientemente il recupero della condizione.