Udinese, Bertola ammette: "Sono tifoso del Milan, il mio idolo è Nesta"

Nicolò Bertola è arrivato quest'estate all'Udinese dallo Spezia dove si è affermato negli ultimi anni: il centrale difensivo sabato sera sarà avversario del Milan in campionato e nella mattinata di venerdì è stato intervistato da Tuttosport. Nella chiacchierata si è aperto e ha parlato delle ambizioni del club friulano. Ecco un curioso estratto delle sue parole:

Tifoso milanista

"Idolo? Essendo tifoso del Milan, non poteva che essere Alessandro Nesta. Uno che in una squadra di campioni ha sempre fatto la differenza. Beh, mi renderà orgoglioso giocarci contro (il Milan, ndr)