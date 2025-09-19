Probabile formazione Udinese-Milan, torna Pulisic dall'inizio

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

1 Terracciano

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupiñan

11 Pulisic 7 Gimenez

Allenatore: Landucci

A disposizione: 96 Torriani, 37 Pittarella; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 18 Nkunku, 25 Balentien.

Indisponibili: Leao, Jashari, Maignan

Squalificati: Massimiliano Allegri

Diffidati: /

Ballottaggi: Pavlovic-De Winter (60-40); Fofana-Loftus-Cheek 60-40)

LE ULTIME DA MILANELLO

Giornate di lavoro intenso in vista della sfida di sabato sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Trasferta difficile, con il Milan che dovrà fare sicuramente a meno di Massimiliano Allegri, squalificato per l'espulsione rimediata a San Siro contro il Bologna e per questo non sarà in panchina. Tra gli infortunati recupera Pavlovic e va verso una maglia da titolare. Maignan sta meglio ma punta Lecce, Leao continua il lavoro di recupero e Allegri in conferenza ha ammesso che spera di riaverlo per la sfida col Napoli.

Ad Udine scende in campo la stessa formazione vista col Bologna tranne che per due cambi: gioca Pulisic titolare e Terracciano sostituisce Maignan. Lo statunitense prende il posto di Loftus-Cheek di fianco a Santiago Gimenez, ancora alla ricerca del primo gol stagionale. Centrocampo folto e molto pesante con Fofana, Modric e Rabiot. Saelemaekers ed Estupinan sulle fasce, la difesa a tre vede Tomori, Gabbia (capitano) e Pavlovic.

DOVE VEDERE UDINESE-MILAN

Data: sabato 20 settembre 2025

Ora: 20.45

Stadio: Bluenergy Stadium

TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Now TV, Tim Vision

Web: MilanNews.it

DESIGNAZIONE ARBITRALE UDINESE-MILAN

Arbitro: Doveri di Roma1

Assistenti: Cecconi e Scatragli

IV uomo: Di Marco

VAR: Meraviglia

AVAR: Maresca