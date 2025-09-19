Probabile formazione Udinese-Milan, torna Pulisic dall'inizio
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)
1 Terracciano
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 2 Estupiñan
11 Pulisic 7 Gimenez
Allenatore: Landucci
A disposizione: 96 Torriani, 37 Pittarella; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame, 33 Bartesaghi; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 18 Nkunku, 25 Balentien.
Indisponibili: Leao, Jashari, Maignan
Squalificati: Massimiliano Allegri
Diffidati: /
Ballottaggi: Pavlovic-De Winter (60-40); Fofana-Loftus-Cheek 60-40)
LE ULTIME DA MILANELLO
Giornate di lavoro intenso in vista della sfida di sabato sera al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Trasferta difficile, con il Milan che dovrà fare sicuramente a meno di Massimiliano Allegri, squalificato per l'espulsione rimediata a San Siro contro il Bologna e per questo non sarà in panchina. Tra gli infortunati recupera Pavlovic e va verso una maglia da titolare. Maignan sta meglio ma punta Lecce, Leao continua il lavoro di recupero e Allegri in conferenza ha ammesso che spera di riaverlo per la sfida col Napoli.
Ad Udine scende in campo la stessa formazione vista col Bologna tranne che per due cambi: gioca Pulisic titolare e Terracciano sostituisce Maignan. Lo statunitense prende il posto di Loftus-Cheek di fianco a Santiago Gimenez, ancora alla ricerca del primo gol stagionale. Centrocampo folto e molto pesante con Fofana, Modric e Rabiot. Saelemaekers ed Estupinan sulle fasce, la difesa a tre vede Tomori, Gabbia (capitano) e Pavlovic.
DOVE VEDERE UDINESE-MILAN
Data: sabato 20 settembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Bluenergy Stadium
TV: Dazn, Zona DAZN, Sky, Now TV, Tim Vision
Web: MilanNews.it
DESIGNAZIONE ARBITRALE UDINESE-MILAN
Arbitro: Doveri di Roma1
Assistenti: Cecconi e Scatragli
IV uomo: Di Marco
VAR: Meraviglia
AVAR: Maresca
