Runjaic: "Si può già leggere la mano di Allegri: miglioreranno gara per gara"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di domani sera contro il Milan che si disputerà alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell'allenatore, raccolte dall'inviato di Tuttomercatoweb.com.

Domani incontrerà Allegri e un giocatore iconico come Modric, ci parlerà?

"Se ci sarà occasione sicuramente gli parlerà, la sua storia parla per lui, è un giocatore straordinario, un esempio penso per tutti gli atleti nel mondo del calcio. Riuscire a giocare a questi livelli alla sua età non è solo genetica, ma anche lavoro quotidiano, tutti i giocatori che vogliono fornire questo tipo di prestazioni fanno un lavoro straordinario sia in campo che fuori, sono contento di poterlo vedere. Ho visto la gara con il Bologna, era il metronomo, sapeva già a chi darla e dove sarebbero andati gli altri. Dà del tu al pallone e lo sappiamo già, si è integrato molto rapidamente, sarebbe bello parlare con lui dopo la gara, magari non prima perché saremo concentrati. Avevo visto il documentario sulla Juventus e quindi ho visto Allegri, so che lavora nei dettagli, se riesci a vincere lo Scudetto con due squadre diverse vuol dire che ci sono meriti anche del tecnico. Cura molto la comunicazione, ha esperienza e la porta sul campo: già nelle prime partite si può leggere la mano di Allegri, il Milan è disciplinato, difficile da affrontare, penso che miglioreranno gara per gara e non vedo l'ora di affrontare questo duello".