Runjaic: "Milan gioca in maniera disciplinata: Modric e Rabiot portano grande esperienza"

Kosta Runjaic, tecnico dell'Udinese, quest'oggi è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di domani sera contro il Milan che si disputerà alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium. Di seguito un estratto delle dichiarazioni dell'allenatore, raccolte dall'inviato di Tuttomercatoweb.com.

Coms state vivendo l'attesa?

"Bisogna dire che abbiamo giocato appena l'8% delle partite, siamo chiaramente soddisfatti dei punti raccolti fino a qui, stiamo lavorando bene ma la strada è ancora tanta. Bisogna mantenere l'attenzione sempre alta nel corso della stagione, questa stagione avrà la sua storia rispetto a quella dell'anno scorso. Abbiamo cominciato bene e ora davanti al Milan e ai nostri tifosi proveremo a fare una buona prestazione. Sta a noi continuare su questo trend, dobbiamo restare con i piedi per terra, vogliamo più costanza rispetto all'anno scorso, per riuscirci dobbiamo pensare giornata per giornata e dare tutto ogni partita pensando di vincere. Arriva il Milan, una squadra nuova rispetto alla scorsa stagione, con un tecnico che ha portato grande esperienza. Una squadra stabile che gioca in maniera disciplinata, è una squadra con grandi giocatori, adesso hanno acquistato anche Modric e Rabiot che portano grande esperienza. Sarà una gara difficile ma non vedo l'ora di giocarla e di vedere come la squadra affronterà il Milan, una squadra che arriverà in alto in classifica, noi non so dove arriveremo, domani però vogliamo fare una bella partita".