Tutti a disposizione per l'Udinese: la probabile formazione di Runjaic

L'Udinese domani sarà l'avversaria del Milan in occasione del quarto turno del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. I friulani di mister Kosta Runjaic ospiteranno i rossoneri al Bluenergy Stadium alle ore 20.45 e avranno tutti a disposizione, come confermato dallo stesso allenatore bianconero in conferenza stampa: "Sulla formazione non posso dire ancora nulla, sono tutti a disposizione, anche Bayo: c'è Lovric che sta recuperando, quindi sono contento di avere a disposizione tutta la rosa a disposizione".

Di seguito la probabile formazion dell'Udinese che si schiererà col 3-5-2, lo stesso modulo rossonero:

UDINESE (3-5-2)

Sava

Bertola, Kristensen, Solet

Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Zemura

Iker Bravo, Davis

All. Runjaic