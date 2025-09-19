Udinese, l'ultimo gol in A di Ehizibue proprio contro il Milan: ecco quando

di Federico Calabrese

Domani il Milan scenderà in campo per la quarta giornata di Serie A a Udine contro i bianconeri di Kosta Runjaic. Proprio contro i rossoneri ha segnato il suo ultimo gol in Serie A Kingsley Ehizibue, il 18 marzo 2023. 

LA TERNA ARBITRALE DI UDINESE-MILAN

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA