Milan, Tare e Allegri spingono per il rinnovo di Saelemaekers: ecco l'offerta rossonera

In casa rossonera è il momento di pensare ad alcuni rinnovi di contratto da chiudere nelle prossime settimane. Uno dei primi che potrebbe andare in porto è quello di Alexis Saelemaekers, il quale è in scadenza nel 2027. Dopo due stagioni in prestito a Bologna e Roma, il belga è tornato a Milanello dove, nonostante diverse offerte ricevute, è stato blindato da Max Allegri che ha voluto fortemente trattenerlo.

L'OFFERTA DEL MILAN - Come riporta stamattina il Corriere dello Sport, Saelemaekers è molto apprezzato anche dal ds milansta Igli Tare che, insieme al tecnico livornese, sta spingendo per il suo rinnovo. Per convincerlo a firmare, il club di via Aldo Rossi è pronto a mettere sul piatto un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030, oltre ovviamente ad un adeguamento dell'ingaggio. Nei prossimi giorni, ci sarà un contatto tra le parti, ma intorno a questa vicenda si respira un certo ottimismo di chiudere entro la fine dell'anno.

LA FIDUCIA DI ALLEGRI - Saelemaekers sta vivendo sicuramente uno dei suoi momenti migliori in rossonero: Max Allegri lo ha infatti messo al centro del suo Milan e gli ha dato una maglia da titolare sulla fascia destra. Il belga sta ripagando la fiducia del suo allenatore con ottime prestazioni, come per esempio quella di domenica scorsa contro il Bologna, nella quale ha anche regalato l'assist per il gol vittoria di Luka Modric.

