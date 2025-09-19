Brambati su Camarda: "Non doveva andare a Lecce, hanno sbagliato i dirigenti del Milan"

vedi letture

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore è intervenuto così ai microfoni di TMW Radio, parlando così di diversi temi sul campionato di Serie A e non solo. Ecco un estratto delle sue parole:

Le parole su Camarda

"Per me non doveva andare a Lecce, ma in una buona squadra di B. E non in A per salvarsi. Ha fatto un errore, ma hanno sbagliato i dirigenti del Milan. Camarda, se passa ancora tre partite che non fa un gol...Ha ottime qualità, non lo metto in dubbio. Ma a questi ragazzi serve un percorso graduale. Era al Milan e non ha fatto 25 partite ma solo qualche apparizione. Pio Esposito arriva da un campionato di B e bene. La Serie B è sempre una categoria che ti fa mangiare la polvere, ti costruisce".