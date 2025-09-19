Udinese, Bertola: "Il mio idolo è Nesta. Bellissimo vederci là in alto"

Nicolò Bertola è arrivato quest'estate all'Udinese dallo Spezia dove si è affermato negli ultimi anni: il centrale difensivo sabato sera sarà avversario del Milan in campionato e nella mattinata di venerdì è stato intervistato da Tuttosport. Nella chiacchierata si è aperto e ha parlato delle ambizioni del club friulano.

Le parole di Bertola sull'avvio dell'Udinese: "Che effetto fa la classifica? Bellissimo: vederci là in alto, anche se è una sorpresa per tutti, ci rende assolutamente orgogliosi. Siamo una squadra che dà tutto in campo, un gruppo che sa aiutarsi e questo credo faccia la differenza. Runjaic mi ha migliorato sull’aspetto mentale, sull’aggressività e sul rimanere concentrato tutta la partita, focalizzando l’attenzione sugli uno contro uno con gli avversari perché se uno ti va via, poi sono guai".

Sulla sfida col Milan: "Idolo? Essendo tifoso del Milan, non poteva che essere Alessandro Nesta. Uno che in una squadra di campioni ha sempre fatto la differenza. Beh, mi renderà orgoglioso giocarci contro (il Milan, ndr). Oggi però sono un giocatore dell’Udinese e il Milan è una squadra come le altre. Milan dopo l'Inter? È una spinta in più, come però lo è stato vincere a Pisa: due partite che hanno fatto capire per primi a noi stessi le qualità che abbiamo. Ora dobbiamo solo continuare su questa strada".