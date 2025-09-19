Verso Udinese-Milan, sarà la sfida numero 101. Il bilancio

di Federico Calabrese

Tutto pronto per la sfida tra Udinese e Milan, con i rossoneri che cercano continuità dopo la vittoria sul Bologna. Fino ad oggi, le due squadre in Serie A si sono incrociate cento volte, con un bilancio di 19 vittorie per i bianconeri, 36 pareggi e 45 vittorie dei rossoneri.

LA TERNA ARBITRALE

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA