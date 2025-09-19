Gimenez, fiducia confermata: El Bebote a Udine per rinascere

vedi letture

L'ultima immagine di Santiago Gimenez contro il Bologna è stata quell'occasione finita sul palo dopo aver scartato il portiere avversario: a seguire c'era stata la sostituzione, qualche accenno di fischio del pubblico di San Siro subito soffocato dagli applausi cominciati sia da Luka Modric in campo che da Massimiliano Allegri in panchina. A Udine ci sarà ancora il messicano dall'inizio, nella speranza che possa trovare il gol della rinascita.

Titolare

Anche domani, secondo le indiscrezioni della vigilia, quando il Milan affronterà l'Udinese in trasferta alle 20.45 per la quarta giornata del campionato di Serie A, Santiago Gimenez sarà schierato titolare. Vero che la scelta di Allegri è dettata più da situazioni contingenti ma finché Rafael Leao sarà costretto ai box dall'infortunio al polpaccio e finché Cristopher Nkunku non avrà ritrovato una condizione ottimale, il messicano ha il dovere di approfittare di questa situazione che lo vede ogni settimana in campo dal primo minuto. Nelle gare di questo inizio stagione, vuoi per fuorigioco e vuoi per sua imprecisione, Gimenez è arrivato spesso vicino al gol che però ha sempre mancato. La speranza è che questo gol venga ritrovato a Udine e con esso un bel po' di fiducia.

Motivazione

Agli applausi chiamati insieme a Modric al momento della sostituzione, Allegri ha aggiunto anche le parole di oggi in conferenza stampa. Poche e concise, concrete come piacciono a Max: "Ha avuto tante occasioni, deve stare sereno perché ha sempre fatto gol e i gol li farà". Questa è la via indicata dal mister e il fatto di poter avere ogni volta una nuova chance deve essere uno stimolo per El Bebote che vuole rinascere. La condizione dell'attaccante, rientrato solamente a inizio agosto a Milanello per via della Gold Cup, sta migliorando e ci si augura che possa essere questo il fattore determinante per far lievitare il rendimento del numero 7. Intanto Allegri si affiderà a lui e alla sicurezza Pulisic per provare a scardinare un muro resistente come quello dell'Udinese.