Udinese, Bijol ammette: "Contro il Milan ci è mancata la giusta tensione"

Jaka Bijol, difensore dell'Udinese, ha parlato dopo il cocente ko di ieri contro il Milan, ai microfoni dei canali ufficiali del club: "È mancata attenzione, è mancata aggressività, è mancata concentrazione, sono mancare tante cose. Ora dobbiamo prepararci bene per Torino, dove avremo uno scontro diretto. Ma così non va. Non è questione di aver raggiunto i 40 punti, non ci abbiamo mai pensato, quest'anno già dall'inizio non avevamo in mente la salvezza. Abbiamo una squadra che può ambire a qualcosa in più e lo abbiamo dimostrato, ma nelle ultime partite non siamo stati squadra. Nel secondo tempo oggi abbiamo giocato in modo disordinato, abbiamo perso l'equilibrio e abbiamo preso quei gol"

Prosegue: "Dovevamo giocare uno contro uno e seguire gli uomini, non lo abbiamo fatto e li abbiamo persi, loro attaccavano la profondità con tanti uomini. Poi quando inizi così (con lo scontro tra lui e Kristensen, ndr) non è un buon segno, dobbiamo comunicare di più in difesa. Ora andiamo avanti e lavoriamo ancora più duro, ora avremo la tensione che forse ci è mancata in queste partite. Dobbiamo fare bene contro il Torino".