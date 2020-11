Udinese, Gotti a Sky: "Non subiamo molto ma perdiamo le partite. Sapevamo come giocare contro il Milan"

Nel post partita di Udinese-Milan l'allenatore dei fiulani Luca Gotti è stato intervistato da Sky Sport.

Un episodio ha deciso la gara: “Non subiamo molto ma perdiamo le partite. C’è da registrare comunque l’impegno massimo dei giocatori. Dobbiamo avere il tempo di aspettare gli indisponibili e lavorare insieme con fiducia, poi arriveranno anche i risultati”.

I gol non sono un problema tattico ma psicologico? “Noi abbiamo cercato di analizzare i numeri, la strada è quella giusta. Ci sono momenti in cui le cose non girano nel modo giusto”.

Sul sistema di gioco: “Sono andato incontro alle esigenze dei calciatori che ritenevo più pronti. Ci sono diverse modifiche, lavoreremo per migliorare entrambe le fasi. Tutti si soffermano sui numeri, ma sono i concetti alla base che si trasmettono oltre i numeri”.

Siete la squadra che ha messo più in difficoltà il Milan: “Abbiamo cercato di appoggiarci sui nostri punti di forza, poi sappiamo che al Milan non vanno concesse certe situazioni di gioco e certe zone di campo e abbiamo puntato anche su quello”.