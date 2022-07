Udinese, i numeri di maglia per il 2022-2023: confermata la 10 a Deulofeu

Fonte: udinese.it

I bianconeri, primi avversari del Milan in Serie A, hanno deciso i loro numeri di maglia per la stagione 2022/2023. Per la prima volta compariranno sulla nuova maglia home che sarà indossata in occasione dell'amichevole contro il Bayer Leverskusen in programma il 21 luglio alle ore 18 con diretta su Dazn.

1 SILVESTRI

2 EBOSELE

3 MASINA

4 LOVRIC

5 ARSLAN

6 MAKENGO

7 SUCCESS

8 JAJALO

9 BETO

10 DEULOFEU

11 WALACE

13 UDOGIE

14 ABANKWAH

15 BUTA

16 MOLINA

17 NUYTINCK

20 PADELLI

21 PALUMBO

22 BATTISTELLA

24 SAMARDZIC

28 BENKOVIC

29 BIJOL

30 NESTOROVSKI

31 GASPARINI

37 PEREYRA

50 RODRICO BECAO

67 GUESSAND

72 COCETTA

80 PAFUNDI

93 SOPPY

99 PIANA