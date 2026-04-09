Udinese, Kosta Runjaic parlerà in conferenza alla vigilia del Milan: le info
Il Milan ha già messo la testa avanti: i rossoneri, dopo la brutta sconfitta contro il Napoli che gli ha fatto perdere il secondo posto in classifica proprio in favore dei partenopei, devono ripartire immediatamente e dovranno farlo a San Siro. Sabato alle ore 18 alla Scala del Calcio si presenterà l'Udinese di mister Kosta Runjaic, capace di fermare il lanciatissimo Como di Fabregas nell'ultimo turno di campionato. La società friulana ha comunicato sul proprio sito che il tecnico parlerà alla vigilia della sfida contro il Diavolo.
Il comunicato dell'Udinese su giorno e orario della conferenza di Kosta Runjaic per presentare la partita dell'Udinese a San Siro contro il Milan: "Mister Kosta Runjaic incontrerà i giornalisti venerdì alle 12.30 presso la sala stampa del Bluenergy Stadium per presentare Milan-Udinese. Per la stampa sarà aperto l'ingresso uffici dello stadio. La conferenza sarà trasmessa in diretta su TV 12".
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