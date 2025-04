Udinese-Milan, friulani storicamente maledetti per i rossoneri: la particolare statistica

Dopo il recente pareggio casalingo contro la Fiorentina, il Milan di Sergio Conceiçao è chiamato nuovamente a riprendere la propria, sin qui negativa, marcia in Serie A. Un nono posto che pesa, tantissimo nel presente e futuro dei rossoneri, ma soprattutto una partita all'orizzonte che non si preannuncia facile. Questa sera infatti, alle 20.45 alla Bluenergy Stadium, i rossoneri sfideranno l'insidioso Udinese, storicamente bestia nera del Milan.

Le statistiche pre partita

Il Milan ha perso la metà delle ultime 16 trasferte contro l’Udinese in Serie A: otto (5V, 3N), tre ko in più rispetto a quelli subiti contro i friulani in tutte le precedenti 33 gare esterne nel torneo (12V, 16N). Nel periodo (da maggio 2009), soltanto contro Inter (nove) e Juventus (10), i rossoneri hanno perso più match lontano da casa nella competizione.