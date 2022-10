Udinese-Monza, le formazioni: Palladino lancia Cragno in un 11 ricco di riserve

MilanNews.it

Si riportano di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Monza, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia e propedeutica, per ciò che riguarda i brianzoli, alla sfida di sabato in campionato contro il Milan:

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez, Nuytinck, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Jajalo, Arslan, Ebosele; Beto, Nestorovski.

A disposizione: Silvestri, Piana, Makengo, Success, Deulofeu, Walace, Udogie, Abankwah, Samardzic, Bijol, Pereyra. All. Sottil

Monza (3-4-1-2): Cragno; Antov, Paletta, Carboni; Birindelli, Rovella, Machin, D'Alessandro; Colpani; Ranocchia; Valoti.

A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Donati, Siatounis, Ferrarini, Marrone, Petagna, Bondo, Colombo, Ferraris, Dos Reis, Kassama, Molina, Vignato. All. Palladino

Arbitro: DIONISI

Assistenti: FIORE - MACCADINO

IV Uomo: MINELLI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: ROSSI